Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

ANKARA



Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"na, Hayri Gür Spor Salonu'nda "AK Parti Trabzon Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Programı"na katılacak.2- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu Gaziantep'te Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kütahya'da Valiliğe ziyarette bulunacak, İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesinde "Tarımda Ege'nin 2023 Vizyonu" paneline ve Çeşme Yörükler Derneğinin toplantısına iştirak edecek.5- TÜİK, kasım ayı dış ticaret endekslerini yayımlayacak.6- KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı kabul edecek.7- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.8- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.9- FETÖ davaları- 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 521 sanıklı davanın görülmesine Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.- Darbe girişiminde Gölbaşı'nda bulunan Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirme teşebbüsüyle ilgili 68 sanığın yargılandığı dava Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.10- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Darüşşafaka Tekfen, Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI ile deplasmanda karşılaşacak.11- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.- Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Macaristan'ın MTK Budapeşte, Fenerbahçe de Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla hazırlık maçı yapacak.