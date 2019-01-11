Marmara Bölgesi'nde sağanağın İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede yağmur ve sağanağın görülmesi, yağışların İstanbul, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (20-40 kg/m2) olması öngörülüyor.

Güney ve güneybatı (lodos), akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, sabah saatlerinde zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin edilen bölgede kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Muhabir: İzzet Taşkıran