MEB, yöneticilikten ayrılanların eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilmesi takvimini açıkladı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, müdür ve müdür yardımcısı kadroları boş bulunan eğitim kurumları, 24 Ağustos'ta duyurulacak.

Müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler için Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı başvuruları, 25-26 Ağustos'ta alınacak.

Yöneticilikten ayrılanların yeniden görevlendirilmesine yönelik değerlendirme başvuruları ise 28-31 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Yönetici olarak görevlendirileceklere yönelik eğitimler, Eğitim Kurumları Yönetici Yetiştirme Programı kapsamında 1-13 Eylül arasında yapılacak.

Görevlendirme tercihleri 17-21 Eylül'de alınırken, tercihlerin onaylanması süreci 17-22 Eylül'de tamamlanacak. Görevlendirme sonuçları ise 25 Eylül'de duyurulacak.

Yönetici olarak görevlendirilenler, 28 Eylül itibarıyla görevlerine başlayacak.