Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı dosyasında gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yapılan yeni HTS ve baz istasyonu analizlerinden elde edilen delil ve bulgular doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, daha sonra Trabzon Adliyesi'ne getirildi.

Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.