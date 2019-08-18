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Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı

Düzce'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 37 kişi yaralandı.

Ömer Ürer   | 18.08.2019
Anadolu Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 37 yaralı

Düzce

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Diyarbakır'a giden Hilmi Gündüz idaresindeki 34 VKF 21 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi Ankara istikametinde aynı yönde ilerleyen İsmail Özdemir yönetimindeki 27 GA 076 plakalı tıra arkadan çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 37 kişi yaralandı. 

                    

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sıkışan sürücü Gündüz'ü ve 2 yolcuyu uzun uğraşılar sonrası bulunduğu yerden çıkardı.

Yaralılardan 3'ünün durumu ciddiyetini koruyor

Sağlık ekiplerince Düzce ve Bolu'daki hastanelere sevk edilen yaralılardan 3'ünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, yaralıların otobüsten alınması ile normale döndü.

Kazaya karışan tır sürücüsü İsmail Özdemir ise jandarma tarafından gözaltına alınarak Düzce İl Jandarma Alay Komutanlığına getirildi. 

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