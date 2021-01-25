Türkiye’nin Librevil Büyükelçiliği: Saldırıya uğrayan gemiden kurtulan 3 Türk denizcinin sağlığı iyi
Nijerya açıklarında saldırıya uğrayan Mozart gemisinin mürettebatından hayatını kaybeden Azerbaycan uyruklunun cenazesinin nakil işlemlerinin yapıldığı ve kurtulan 3 Türk gemicinin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Ankara
Türkiye'nin Librevil Büyükelçiliğinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Gine Körfezi'nde Mozart gemisine düzenlenen baskın sırasında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşimizin cenazesinin nakil işlemlerini yapıyoruz. 3 Türk gemicinin sağlık durumu iyi." bilgisi verildi.
Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.