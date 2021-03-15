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Türkiye

Türkiye, Myanmar'daki darbe rejimininin halka yönelik ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 15.03.2021
Türkiye, Myanmar'daki darbe rejimininin halka yönelik ölümcül güç kullanmasını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Myanmar'ın Yangon kentinde dün yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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