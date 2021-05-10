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Türkiye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’ya yönelik devam eden saldırılarını kınarken, bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini istedi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 10.05.2021
Türkiye, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik devam eden saldırılarını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güvenlik güçlerinin, uluslararası toplumun tüm çağrılarına rağmen Harem-i Şerif'in kutsiyetini ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail güvenlik güçlerinin, Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinli sivillere ses bombalarıyla ve güç kullanarak müdahalede bulunmayı sürdürmesi kınanan açıklamada, "Bu saldırıların bir an önce sona erdirilmesini bekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, ırkçı Yahudi grupların ve güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'ya yönelik gerçekleştirilen saldırılarının durdurulması istendi ve ırkçı grupların Harem-i Şerif'e girişlerine izin verilmemesi için gerekli tedbirlerin alınması çağrısı yapıldı.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da ramazan ayı boyunca devam eden elim olayların, 2018'de Türkiye'nin öncülüğünde kabul edilen, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararları çerçevesinde, Filistinli sivillerin uluslararası koruma altına alınmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdiği hatırlatılan açıklamada, "İşgal altındaki topraklardaki bu ve benzeri olayların engellenebilmesinin tek yolu, İsrail'in bu eylemlerinden uluslararası alanda sorumlu tutulması olacaktır." ifadelerine yer verildi.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahalesi

Sabah namazını Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Mescid-i Aksa'da kılan binlerce Filistinli, namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

Filistinliler, gösteriden sonra fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı. Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, buradan ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız, kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın yıl dönümünü İbrani takvimine göre, “Kudüs Günü” olarak kutluyor.

Bu kişilerin oluşturduğu örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısında bulunmuştu.

Filistin Kızılayından konuya dair yazılı açıklamada, İsrail polisinin Aksa'daki saldırılarında yaralı sayısının 331'e çıktığı, aralarında ağır yaralıların da bulunduğu aktarılmıştı.

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