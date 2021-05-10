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Türkiye

Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 10.05.2021
Türkiye'de 13 bin 604 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1734 oldu.

Son 24 saatte 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.

Test sayısı 49 milyon 604 bin 4'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 44 bin 936, vefat sayısı 43 bin 311, ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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