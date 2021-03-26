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Türkiye

Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıyı kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 26.03.2021
Türkiye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde camiye yönelik saldırıyı kınadı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Limasol kentine bağlı Episkopi köyünde bulunan bir camiye yönelik olarak dün (25 Mart) yapılan saldırıyı kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Saldırıyla ilgili "Provokatif eylem" nitelendirmesinin yapıldığı açıklamada, "Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabaların yoğunlaştığı bir dönemde gerçekleştirilen bu tür provokatif eylemlerin, iki halk arasında güvenin tesis edilmesine yardımcı olmayacağı açıktır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın, olayın sorumlularının bir an önce tespit edilerek yargıya sevk edilmesi yönündeki çağrısına katılıyor, bu tür kabul edilmez olayların tekrar etmemesini teminen konunun gereken ciddiyet ve hassasiyetle takip edilmesini bekliyoruz." çağrısı yapıldı.

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