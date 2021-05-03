Euro
9.97
Dolar
8.26
BIST 100
1,421.15
Altın
1,793.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, şube çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı

Birlik üyesi bankalar, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta da saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecek.

Gökhan Yıldız   | 03.05.2021
Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, şube çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu, bayram öncesi yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin salgın kurallarına uyularak gerçekleştirilebilmesi için banka şubelerinin çalışma sürelerinin uzatılmasına ilişkin tavsiye kararı aldı.

TBB'den yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığının Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi hükümleri ve Bakanlığın açıklamaları uyarınca 3-15 Mayıs'ta yapılacak emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemelerinin, salgın tedbirlerine uyulmak üzere yoğunluğun önüne geçilerek daha güvenli ve kolay şekilde yapılabilmesini sağlamak amacıyla TBB Yönetim Kurulu tarafından şube çalışma saatlerine ilişkin bir tavsiye kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Buna göre üyeler, açık olacak şubelerinde yeteri kadar personel bulundurmak üzere müşteri kabul saatlerini 6, 7, 10 ve 11 Mayıs'ta saat 09.00-12.30 ve 13.30-16.30, arife günü olan 12 Mayıs'ta saat 9.00-12.30 olarak belirleyebilecektir. Diğer günlerde şubelerde 10.00-16.00 saatlerinde hizmet verilmeye devam edilecektir. Toplumun, kendisinin ve çalışanların sağlığının korunmasına azami ölçüde çaba gösterilmesini teminen banka müşterilerinin; işlemlerinde ATM, internet ve mobil bankacılığı gibi şube dışı kanalları tercih etmelerini arz ve teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danimarka Johnshon and Johnson'ın Kovid-19 aşısını programından çıkardı
Sağlık Bakanı Koca: Sinovac aşısının sevki planlandığı şekilde sürecek
BioNTech-Pfizer aşısının AB'de 12-15 yaş grubu için değerlendirme süreci başladı
Inter'in şampiyonluk kutlamaları Kovid-19 önlemlerinin ihlal edilmesi nedeniyle tartışma konusu oldu
Araştırmaya göre, sıcak hava ve uzun süreli güneş ışığı Kovid-19'un yayılımını azaltıyor

Benzer haberler

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, şube çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, şube çalışma saatlerine ilişkin tavsiye kararı aldı