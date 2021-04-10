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Ankara'nın Çankaya ilçesinde inşaat çalışmaları sırasında istinat duvarı çöken Altay Sokak'taki 8 katlı bina, kontrollü yıkılıyor.
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Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı Taksim'de kutlandı

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapıldı.

Emin İleri   | 10.04.2021
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yılı Taksim'de kutlandı Fotoğraf: Emin İleri / AA

Istanbul

Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı.

Polis Haftası çerçevesinde İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis müdürleri, sabah saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı da okundu.


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