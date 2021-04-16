Euro
9.66
Dolar
8.06
BIST 100
1,407.34
Altın
1,775.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulunması bekleniyor
logo
Türkiye

Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi

Tunceli'nin 1500 rakımlı Ovacık ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğaya ayrı bir güzellik katıyor.

Sidar Can Eren   | 16.04.2021
Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi Fotoğraf: Sidar Can Eren/AA

Tunceli

Tarihi, kültürel ve yaban hayatı güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla da öne çıkan Ovacık'ta, çetin geçen kış mevsimi sonrası gelen baharda oluşan eşsiz doğal güzellikler hayran bırakıyor.

Munzur Vadisi Milli Parkı, Munzur Gözeleri, Kırkmerdiven Şelaleleri ve Mercan Vadisi'nin bulunduğu ilçede, ormanlık ve tarım alanları, karların erimesiyle mavi kardelenlerle renklendi.

Bilimsel adı "scilla siberica" olan kardelenler, baharın yeşil tonları ve kar örtüsüyle bütünleşerek adeta görsel şölen sunuyor.

Arı ve kelebeklerin konduğu kardelenler, doğal güzelliğiyle fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı oluyor.

Fotoğraf tutkunları, makro çekim tekniğini kullanarak çiçekleri yakından görüntülüyor.

Yöre sakinlerinden İlhan Zedef, AA muhabirine, Ovacık'ın ilkbaharla farklı bir güzelliğe büründüğünü söyledi.

İlçede iki mevsimin bir arada yaşandığını belirten Zedef, "Çetin bir kışı geride bıraktık. Şu an karların erimesiyle her yer yemyeşil bir görünüme kavuştu ve rengarenk çiçekler açtı. Biz de bu güzelliklerin keyfini çıkarıyoruz." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anestezi ve yatıştırıcı ilaçların teminindeki sıkıntı Brezilya sağlık sistemini tehdit ediyor
Sağlık çalışanlarının şefkatli elleri Kovid-19'lu çocuk hastaların da üzerinde
'Hastalarla birlikte personel için de çok zor bir süreç'
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 217 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 milyona yükseldi

Benzer haberler

Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi

Tunceli'de baharın gelişiyle açan mavi kardelenler doğayı süsledi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi

'Kick boksun kardelenleri' gözünü dünya şampiyonluğuna çevirdi

Tunceli baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi

Tunceli baharın müjdecisi çiçeklerle renklendi
Muş'un yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü

Muş'un yüksek kesimlerindeki köyler beyaza büründü
Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor

Bolu'da iki mevsim bir arada yaşanıyor