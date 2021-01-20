Euro
9.05
Dolar
7.45
BIST 100
1,565.01
Altın
1,852.09
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

TÜBİTAK'ın 90 kısmi süreli proje personeli istihdamına ilişkin başvuru süresi 3 Şubat'a kadar uzatıldı.

Göksel Yıldırım   | 20.01.2021
TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

Ankara

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (​​​​BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere, kurumun internet sayfasının (www.tubitak.gov.tr) yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek.

TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden daha önce 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebileceği duyurulan başvurular, 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 69 milyonu geçti
İstanbul'da 150 bin 186 sağlıkçı aşı oldu
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 96 milyon 625 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 aşısı yaptıranların binde 1,8'inde yan etki görüldü
Almanya’da Kovid-19 tedbirleri 14 Şubat’a kadar uzatıldı

Benzer haberler

TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

TÜBİTAK'ın 90 proje personeli alımında başvuru süresi 3 Şubat'a uzatıldı

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 268 bin liraya yükseltildi

Sayıştay 18 sözleşmeli personel alacak

Temsilci atamayan sosyal medya ağları artık Türkiye'den reklam alamayacak

Temsilci atamayan sosyal medya ağları artık Türkiye'den reklam alamayacak
TÜBİTAK'ın desteklediği çocuklar 'dünyanın mucidi' olacak

TÜBİTAK'ın desteklediği çocuklar 'dünyanın mucidi' olacak
Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyeliği başvuru ilanı Resmi Gazete'de