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Trakya'nın en büyük pazarlarından 'Ulus Pazarı' kontrollü açıldı

Edirne'de, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan Trakya'nın en büyük pazarlarından "Ulus Pazarı" açıldı.

Gökhan Zobar   | 15.05.2020
Trakya'nın en büyük pazarlarından 'Ulus Pazarı' kontrollü açıldı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan Trakya'nın en büyük pazarlarından "Ulus Pazarı" açıldı.

Normal zamanda çevre iller başta olmak üzere Yunanistan ve Bulgaristan'dan binlerce ziyaretçinin uğrak yeri olan pazarda, tedbirler kapsamında üçte bir kuralı gözetilerek 150 esnaf tezgah açtı.

Koronavirüs tedbirlerinin sıkı şekilde uygulandığı pazara girişte herkesin ateşi ölçülürken, maskesi olmayan vatandaşlar alınmadı.

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, uzun bir aranın ardından pazarın açıldığını söyledi.

Pazarda hijyen ve sosyal mesafe kurallarının titizlikle uygulandığını belirten Reisoğlu, "Gerekli tüm önlemler alınıyor. Pazarda eskiden alışık olduğumuz yoğunluk yok. Kalabalıkların önüne geçiyoruz. Bu şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz." dedi.

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