Trafik kazasında yaralanan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Şahin taburcu edildi
Niğde-Adana Otoyolu'nda 6 otomobil ve 2 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralanan TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Niğde
Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Niğde-Adana Otoyolu Göbeklidağ mevkisinde çok sayıda araç çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TBMM İdare Amiri ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin'in makam aracı da kazada bir tıra arkadan çarptı.
Kazada, Şahin ve makam aracını kullanan Zafer Karaöz ile ismi öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.
Niğde'deki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Geçmiş olsun ziyareti
Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Şahin'i tedavi gördüğü Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Şahin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün vefat eden annesinin cenaze törenine katılmak üzere Gaziantep'e doğru seyrettiklerini söyledi.
Niğde'yi 5 kilometre geçince tipiyle karşılaştıklarını belirten Şahin, şunları kaydetti:
"Yolda sıkıntı vardı. Bizden önceki araçlar birbirlerine girmişlerdi, zincirleme kaza söz konusuydu. Biz de maalesef kontrolü kaybettik, birçok aracın arasından geçerek, bir tırın arkadan dorsesine girdik. Rabbim korudu, bu kadarına şükrediyoruz. İlgilenen başta basın mensupları olmak üzere, Niğde protokolüne, arayan bakanlarımıza, meclis başkanımıza, milletvekillerimize şükranlarımı sunuyorum. İnşallah kısa bir süre Niğde'de misafir olduktan sonra tekrar Ankara'ya döneceğiz."
Şahin, sağ elinde çatlak oluştuğunu, sağ dizi ve belinde ağrılar olduğunu dile getirerek, durumunun yakinen takip edildiğini bildirdi.
Atlattıkları kazaya göre durumlarına şükrettiklerini vurgulayan Şahin, "Araçta danışmanım vardı, aracı da o kullanıyordu. Elhamdülillah onda da çok fazla bir şey yok. Ufak tefek çatlak ve sıyırıklarla atlattık." diye konuştu.
Milletvekili Şahin, taburcu edildi
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki tedavisi tamamlanan Şahin, taburcu edildi.
Şahin, hastane çıkışında, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaya hemen müdahalede bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.
Kazada sağ elinde çatlak oluştuğunu belirten Şahin, "Sağ elim alçıya alındı. Arkadaşlar, bir süre müşahede altına aldılar, çarpmaya bağlı birtakım travmalar oluşabilir diye. Son yapılan tetkiklerde ciddi bir risk olmadığı anlaşılınca taburcu olabileceğimiz belirtildi. Biz de tekrar Ankara'ya dönmek üzere yola çıkıyoruz. Bütün sağlık çalışanlarına, Niğde Valisi, belediye başkanı, milletvekilleri ve emniyet mensuplarına alakaları için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ali Şahin, karıştıkları kazayı sosyal medya hesabından duyurmuştu. Tıra arkadan çarpan aracının görüntüsünü paylaşan Şahin, "Niğde Adana arasında çok kötü kaza geçirdik, mahsur durumdayız, tipi var." ifadesini kullanmıştı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu paylaşımdan kısa süre sonra Twitter hesabından polis ekiplerinin Şahin'e ulaştığını açıklamış, geçmiş olsun dileklerini iletmişti.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.