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Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak

Trabzon Valiliği, Trabzon'a gelen herkesin 14 gün evlerinde karantina altına alınacağını duyurdu.

Tuğba Yardımcı   | 02.04.2020
Trabzon'a gelen herkese 14 gün evlerinde karantina uygulanacak Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Trabzon Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, şehrimize her ne şekilde olursa olsun (kara, deniz ve hava yolu) giriş yapacak kişiler, 14 gün süreyle ikametgahlarında gözlem altında tutulacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kişilerden, ikametgahlarından ayrılmaları halinde 3 bin 150 lira idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

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