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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çevreyi kirletmeye dayalı büyüme modelleri artık sürdürülebilir değil

Cüneyt Kemal Özkök   | 04.06.2021
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Çevreyi kirletmeye dayalı büyüme modelleri artık sürdürülebilir değil

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, çevre konusunda duyarlı davranmamanın ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı etkileri olabileceğine işaret ederek, karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye dayalı ekonomik büyüme modellerinin artık sürdürülebilir olmadığını, yeşil dönüşüme hazır olmak gerektiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" nedeniyle yayımladığı mesajında iklim değişikliğinin etkilerinin çok yoğun hissedildiği ve çevrenin hayati öneminin çok net biçimde görüldüğü bir dönemin yaşandığına dikkati çekerek, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarında yaşanan sürecin çevreyi korumanın tercihten ziyade, zorunluluk olduğunu bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Aşırı hava olayları ve çok yüksek sıcaklık artışı, kuraklık, su seviyesinin yükselmesi gibi olayların çevresel, ekonomik ve sosyal boyutta çok yıkıcı etkileri olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Birleşmiş Milletler tarafından 5 Haziran olarak kabul edilen ve her yıl kutlanan Dünya Çevre Günü'nün 'ekosistem restorasyonu' olarak belirlenen bu yılki teması, bu olumsuz gidişatı tersine çevirme yolunda son derece anlamlı bir mesaj vermektedir. Karbon bazlı ve çevreyi kirletmeye dayalı ekonomik büyüme modelleri artık sürdürülebilir değildir, yeşil dönüşüme hazır olmak gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeli benimsemeliyiz"

Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın sanayiden ticarete, ekonomik döngüden çevre dostu enerjiye kadar birçok faktörün şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu ve çevre odaklı üretim açısından önemli fırsatlar barındırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Daha yaşanabilir yarınlara uyanmak için elimizi taşın altına sokmalı, sanayimizi dönüştürmeli ve çevre dostu atılımlarda bulunmalıyız. En temelinde; yaşam tarzımızı değiştirmeli, atıkları değerlendirme yolunu seçmeli, geri dönüşümü ve geri kazanımı hayatımızın merkezine almalıyız. Sürdürülebilir üretim ve tüketim modeli benimsemeliyiz. Mobilite konusunda çevre dostu yatırımları desteklemeli; elektrikli araçların kullanılmasıyla, doğanın ve çevrenin korunmasına katkı veren bir ulaşım sistemi kurmalıyız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak, çevre ve iklim krizinin öneminin bilinciyle; sanayicilerimizin geri dönüşüm, sıfır atık, emisyon azaltımı, karbon ayak izi gibi konularda farkındalığının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyor ve çevre dostu faaliyetleri teşvik ediyoruz. Bu düşüncelerle ve çevrenin önemi konusunda farkındalık sağlanması umuduyla bütün insanlarımızın Dünya Çevre Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

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