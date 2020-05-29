Euro
7.56
Dolar
6.82
BIST 100
105,138.40
Altın
1,730.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı

Meksika'da geçen haftaki orman yangınını sosyal paylaşım sitesi TikTok için video çekmeye çalışan bir kişinin çıkardığı iddia edildi.

Sinan Doğan   | 29.05.2020
TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı

Ankara

Yerel basına göre, Meksika'nın Morelos eyaletine bağlı Tepoztlan kasabasındaki çıkan orman yangınına TikTok için video çekmeye çalışan bir kişi neden oldu.

Yangının 25 yaşındaki bir kadının ateş toplarıyla hokkabazlık yaptığı sırada başladığı öne sürüldü.

Ulusal Ormancılık Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada ise yanan alanın Milli Park statüsünde olduğu, yangına sebep olan kişinin 10 yıla kadar hapis ya da yüksek miktarda para cezasına çarptırılabileceği belirtildi.

Ülkede geçen hafta başlayan orman yangınında 3 günde 60 hektarlık alan kül oldu.







Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mescid-i Nebevi pazar gününden itibaren kademeli olarak açılacak
DSÖ ve 37 ülke Kovid-19'a karşı mücadelede 'ortak erişim havuzu' girişimi başlattı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 714'e yükseldi
New York'ta 2 milyondan fazla kişiye Kovid-19 bulaşmış olabilir

Benzer haberler

TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı

TikTok için hokkabazlık yaparken orman yangını çıkardı

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 447 kişi yaşamını yitirdi

Meksika Devlet Başkanı Obrador salgına rağmen seyahatlerine başlıyor

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 463 kişi öldü
Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor

Orman mühendisi iki kadın 'ateş savaşçılarını' eğitiyor
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti