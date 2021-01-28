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THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi

Türk Hava Yolları (THY), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanmaları gerektiğini duyurdu.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 28.01.2021
THY, Almanya'ya gidecek yolcuların 1 Şubat'tan itibaren tıbbi maske kullanacağını bildirdi

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kararın yetkili makamlarca alındığı belirtildi.

Paylaşımda, "1 Şubat itibarıyla Almanya'ya seyahat edecek tüm yolcuların FFP2, KN95, N95 ya da tek kullanımlık tıbbi maske kullanmaları gerekmektedir." denildi.

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