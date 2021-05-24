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Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

Kripto para borsası Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanması istenen finans uzmanı R.A.'nın, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Filiz Kınık Öz,Ali Cevahir Aktürk   | 24.05.2021
Thodex'in finans uzmanının serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca çok sayıda kişinin Thodex hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilen finans uzmanı R.A.'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına savcılıkça yapılan itiraz karara bağlandı.

İtirazı değerlendiren Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, talebin reddine karar verdi.

Süreç

Thodex soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan firari finans uzmanı R.A. 18 Mayıs'ta Maltepe'de yakalanmıştı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ile "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe gönderilmişti.

Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli R.A.'nın, yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola giderek imza atma şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar vermişti.

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