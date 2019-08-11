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THK kurban derisi bağışçılarına bir telefon uzaklıkta

Türk Hava Kurumu, oluşturduğu Deri Toplama Koordinasyon Merkezi ile kurban derisini bağışlamak isteyen vatandaşlara 7 gün 24 saat hizmet sağlıyor.

Mustafa Çalkaya   | 11.08.2019
THK kurban derisi bağışçılarına bir telefon uzaklıkta

Ankara

AA muhabirinin kurum yetkililerinden aldığı bilgiye göre, kurban derisini THK'ye bağışlamak isteyenler, "4440845" ve "0 312 303 72 00" iletişim numaralarından merkez görevlilerine ulaşabiliyor.

Görevliler, derilerin bulunduğu adresleri tespit ederek, en yakın THK şube başkanlığına bildiriyor.

Kurum yetkililerince adreslerden makbuz karşılığı teslim alınan deriler, tuzlanarak depolanıyor.

Bayram süresince kurban derisi alınacak

THK Genel Sekreteri Rafet Yavuz, Koordinasyon Merkezi'nin, kurban derisini THK'ye bağışlamak isteyen vatandaşların araması için kurulduğunu belirterek, "Bize gelen talepleri en kısa sürede değerlendirip, uygun bir şekilde alıp, ilgililere teslim ediyoruz. Burada Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak bir faaliyetin icrası aşamasındayız." dedi.

Yavuz, THK'nin geçen yıl yaklaşık 38 bin sığır derisi topladığına işaret ederek, bu yıl da en az aynı sayıda deri toplamayı beklediklerini söyledi.

THK'nin amacının milletten aldığını tekrar millete vermek olduğunu ifade eden Yavuz, "Derilerin maddi değeri, milli ve yerli havacılığın geliştirilmesi ve sevdirilmesi amacıyla tekrar millete dönüyor." diye konuştu.

Yavuz, kurumun ülke genelindeki 384 şubesiyle hizmet verdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kurban derisi alma işlemlerimiz bayram süresince de devam edecek. Kurban derilerini alıp belgelendiriyoruz. Derileri alıp fatura kesen, vergi veren ve resmi anlamda şeffaf ve izlenebilir olarak bu işi yapan tek kurumuz. Bağışta bulunan ve bizi destekleyen vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi iletiyoruz."

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