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TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

TBMM yerleşkesine, Kovid-19 önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağı, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı.

Seval Ocak Adıyaman   | 28.05.2020
TBMM'de koronavirüs önlemleri kapsamındaki ziyaretçi yasağı 30 Haziran'a kadar uzatıldı

TBMM

TBMM yerleşkesine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında getirilen ziyaretçi yasağının, 30 Haziran tarihine kadar uzatıldığı bildirildi.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TBMM yerleşkesi ve eklentilerine 1-30 Haziran 2020 tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek.

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