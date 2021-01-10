TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Kalecik ilçesi merkezli deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenabıhak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.
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Ankara’da Kalecik İlçesi merkezli deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenab-ı Hak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun.— Prof. Dr. Mustafa Şentop (@MustafaSentop) January 10, 2021