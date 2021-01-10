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Ankara'nın Kalecik ilçesinde saat 22.53'te, 4,5 büyüklüğünde meydana gelen deprem Akyurt'ta da hissedildi
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Türkiye

TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Aynur Ekiz   | 10.01.2021
TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Kalecik ilçesi merkezli deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenabıhak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.


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