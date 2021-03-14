TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği genel kurulunu yapmaya hazırdır
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını bildirdi.
Ankara
Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.
Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, Genel Kurulu'nu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım.— Metin Feyzioğlu (@metinfeyzioglu) March 14, 2021
Metin Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.