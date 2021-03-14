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Türkiye

TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği genel kurulunu yapmaya hazırdır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, yeni tip koronavirüs koşulları kapsamında baroların genel kurullarında seçilecek delegelerle birlik genel kurulunu yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 14.03.2021
TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye Barolar Birliği genel kurulunu yapmaya hazırdır Fotoğraf: Mustafa Murat Kaynak/AA

Ankara

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kuruluna ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Metin Feyzioğlu, açıklamasında, "Barolarımız pandemi koşulları çerçevesinde genel kurullarını yapıp TBB delegelerini seçtiklerinde Türkiye Barolar Birliği, genel kurulunu yapmaya hazırdır. Ben de hazırım." ifadelerini kullandı.

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