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Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde, hizmete yetecek kadar noterin açık olacağını bildirdi.

İsmet Karakaş   | 28.04.2021
Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak

Ankara

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."

"Bütün noterlik işlemleri görülecek"

Tam kapanma sürecinde çalışacak noterliklere ait bilgilerin Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden ilan edileceğini bildiren Cin, bu şekilde vatandaşların ikametlerine en yakın noterden hizmet alabileceğini kaydetti.

Vatandaşların noterliklere gitmeden önce e-randevu sistemini de kullanabileceğini hatırlatan Cin, bu süreçte çalışma saatlerinin, daha önce belirlendiği üzere 10.00-16.00 olacağını aktardı.

Tam kapanma sürecinde yapılacak işlemler konusunda bir sınırlama olmadığını bildiren Dursun Cin, "Bütün noterlik işlemleri görülecek. Notere gelen her vatandaşın her konudaki işlemi yapılabilecek." dedi.

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Tam kapanma sürecinde hizmete yetecek kadar noter açık olacak