Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.
İstanbul
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemler alıyor.
İşçiler, taşınan demir bariyerleri birbirine bağlayarak Taksim Meydanı'na giriş-çıkışı engelleyecek şekilde yerleştiriyor.
Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da demir bariyerlerle kapatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.