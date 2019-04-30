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Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

Hikmet Faruk Başer,Berk Özkan   | 30.04.2019
Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı

İstanbul

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine izin verilmeyen Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemleri uygulanmaya başlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim Meydanı'nda herhangi bir sorun yaşanmaması için önlemler alıyor.

İşçiler, taşınan demir bariyerleri birbirine bağlayarak Taksim Meydanı'na giriş-çıkışı engelleyecek şekilde yerleştiriyor.

Ayrıca Taksim Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı da demir bariyerlerle kapatıldı.

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