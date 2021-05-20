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Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 zanlı Mersin'de tutuklandı.

Serkan Avci   | 20.05.2021
Suriye açıklarında yaklaşık 1,5 ton esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 6 zanlı tutuklandı Suriye açıklarında bir gemide yaklaşık 1,5 ton esrarın ele geçirildiği "Onur Operasyonu" kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, adliyeye sevk edilmişti. Fotoğraf: Serkan Avci - AA

Mersin

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, Suriye açıklarında müdahale edilen bir gemide yaklaşık 1,5 tonun üzerinde esrarın ele geçirildiği operasyona ilişkin gözaltına alınan yabancı uyruklu A.M.S.S, Z.M.I, Y.M.N.İ, M.A. ile A.K. ve S.K'nin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

"Onur Operasyonu"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 17 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye açıklarındaki uluslararası sularda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildiğini açıklamıştı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde, gerçekleştirilen "Onur Operasyonu" kapsamında 4'ü yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alınmıştı.

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