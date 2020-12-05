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Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden 'eczaneye, hastaneye, alışverişe gidiyorum' bahanesi

Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlere cezai işlem uygulandı.

Özgün Tiran   | 05.12.2020
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edenlerden 'eczaneye, hastaneye, alışverişe gidiyorum' bahanesi

Kırklareli

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında denetim gerçekleştirdi.

Sürücüler ve yayalar üzerinde denetim yapan ekipler, kurallara uymayanlara 3 bin 150'şer lira ceza verdi.

Yasağı ihlal edenlerden bazıları "eczaneye gidiyorum", "hastaneye gidiyorum", "alışveriş yapmaya gidiyorum" , "dükkanımı açmaya gidiyorum" gibi bahaneler ürettiği polis ekiplerini ikna edemedi.

Denetimde, izni olmadan paket servisi yaptığı belirlenenler ise cep telefonlarıyla aradıkları muhasebecilerine danıştı. Muhasebecileri veya çalıştıkları işyerlerinden evrak isteyen paket servisçiler cezadan kurtulamadı.

Otomobilleri ile yasak olduğu halde dışarıya çıkan ve ekipleri fark eden sürücülerin ise yol değiştirdiği gözlendi.

Ekiplerin denetimleri bugün ve yarın devam edecek.

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