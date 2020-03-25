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Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek

İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı.

Cankut Taşdan   | 25.03.2020
Sokağa çıkma kısıtlaması olanların maaşları evlerinde ödenecek

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunanların maaşlarını evlerinde alabilmeleri için valiliklere talimat gönderildi.

Bu çerçevede Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat sonucu, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olanların maaş ödemeleri evlerinde yapılıyor. 

Ödemeler, öncelikle banka görevlileri aracılığıyla, banka görevlilerinin yetersiz kaldığı yerlerde ise valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonundaki "Vefa Sosyal Destek Grubu"nca gerçekleştiriliyor.

Evden maaş ödemesi uygulamasına göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.

Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.

Müşterinin adresinde bulunamaması halinde tutar, yetkili kamu görevlisi tarafından ilgili banka şubelerine iade ediliyor. 

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