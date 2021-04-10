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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu

Duyuruda, Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 10.04.2021
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Rusya ile uçuşlarda herhangi değişiklik olmadığını duyurdu

Ankara

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiğini bildirdi.

SHGM'nin Twitter'dan yaptığı duyuruda, son zamanlarda Rusya basın yayın organları ve sosyal medya kanallarında, iki ülke arasındaki uçak seferlerinin durdurulduğu, Türkiye'ye girişlerde Rusya vatandaşlarından özel PCR testi isteneceği minvalinde haber ve yayınlara yer verildiği belirtildi.

Konuyla ilgili Rusya makamlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uçuşların durdurulması yönünde herhangi resmi karar olmadığına işaret edilen duyuruda, haberlerin asılsız olduğu bildirildi.

Rusya'dan Türkiye'ye yapılan uçak seferleri ve girişlerde herhangi değişiklik olmadığı, daha önceki uygulamanın aynı şekilde devam ettiği vurgulanan duyuruda, ayrıca tüm ülkelere ait uçuşlarla ilgili mevcut uygulamaların SHGM'nin web sayfasında sunulduğu kaydedildi.



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