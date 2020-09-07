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Sis bulutlarıyla kaplı Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri

Kütahya ile Bursa il sınırları arasındaki Domaniç Dağları'nda sonbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

Serdar Yiğit   | 07.09.2020
Sis bulutlarıyla kaplı Domaniç Dağları'nda sonbaharın ilk renkleri Fotoğraf: Serdar Yiğit/AA

Kütahya

İç Ege'de yer alan, yüzde 53'ü ormanlarla kaplı Kütahya'nın doğal güzellikleri ile ünlü ilçesi Domaniç, sonbaharda da göz kamaştırıcı renklere ev sahipliği yapıyor.

Oksijen zengini Domaniç Dağları, sonbaharın gelişiyle ayrı bir güzelliğe büründü.

Doğa belgesellerini aratmayan manzaralara sahip ilçedeki ormanlara çöken sis bulutu güzel görüntüler oluşturuyor.

Sonbaharın tabiata yansıyan sarı tonlarının hissedilmeye başladığı Domaniç, özellikle doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları tarafından tercih ediliyor. 

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