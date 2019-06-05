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Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Eruh kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen "Kurt Kapanı Operasyonu"nda telsiz komutalı patlayıcı düzeneği tespit edildi.

Fecri Barlık   | 05.06.2019
Siirt'te telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu

Siirt

Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, telsiz komutalı patlayıcı düzeneği bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Eruh ilçesine bağlı Payamlı köyü kırsalındaki Şeyh Ömer Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Kurt Kapanı Operasyonu" gerçekleştirildi.

Operasyonda yapılan arama tarama faaliyetinde telsiz komutalı patlayıcı düzeneği, el telsizi, düzenek kutusu, birbirine bağlanmış 8 pil bloğu, 3 metre kablo, 2 fünye ve 6 kilogram patlayıcı ele geçirildi.

Patlayıcı olay yerinde kontrollü olarak imha edildi.

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