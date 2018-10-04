Şifa kaynağı üzüm hünerli ellerde 'pelte'ye dönüşüyor

Kırşehir'in unutulmaya yüz tutan yöresel lezzetlerinden olan pelte tatlısı, Kaman ilçesinde bu tadın değerini bilenler tarafından nesilden nesile aktarılıyor.

Fotoğraf: AA/Ayşenur Ekicioğlu

KIRŞEHİR

Kırşehir'in Kaman ilçesinde şifa kaynağı üzümlerin pekmeze dönüştürülmesinin ardından üretilen yöresel lezzet "pelte", nesillerdir kış sofralarında yerini alıyor.

Üzümün pelteye yolculuğu, bağ bozumunda toplanıp üzerine pekmez toprağı serpilerek küçük havuzlarda ezilmesiyle başlıyor. Elde edilen üzüm suyu, kaplarda biriktirilip odunla yakılan ocakta büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak önce pekmez haline geliyor. Bu sayede aylarca muhafaza edilebilen pekmez, kış aylarında yöresel tatlı pelte yapılarak tüketiliyor.

Kaman'daki evinin bahçesinde komşularıyla birlikte pekmez kaynatan 78 yaşındaki Mahmut Orman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede uzun yıllardır kaynatılan pekmezin pelte yapılarak tüketildiğini söyledi.

Yıllar önce çok sayıda bağlarının olduğunu belirten Orman, "Eskiden bağlar daha güzeldi, bakımlıydı. Onun için daha fazla verim alıyorduk. Şimdi aileler küçüldü, bizler yaşlandık, bahçedeki asma üzüm yeter oldu. Ben küçükken pelteyi de büyük kazanlarda yaparlardı. Çünkü o zaman ailemiz daha genişti. Pelteyi kışın sobanın yanına kurulan sofralarda sohbet eşliğinde yerdik." dedi.

Sonbaharda üretilen pekmezin kış sofralarında farklı şekillerde tüketildiğini, bunlardan birisinin de pelte olduğunu aktaran Orman, isteğe bağlı olarak süt ve ceviz katılarak da tüketilebilen pelteyi kış aylarında turşu ile birlikte yediklerini aktardı.

Bahçesinde kurduğu sobada odun ateşinde pelte pişiren Döndü Karakılıç da şunları anlattı:

"Ocakta eritilen yağ ile kavrulan una daha önce yaptığımız pekmezi sulandırarak katarız. Kıvama gelince bir tepsiye alıp üzerine tereyağı eritiriz. Bu tatlı sağlık için çok faydalıdır. Daha önce herkes pelte yapardı ancak şimdi azaldı. Ninelerimizin döneminde biz böyle gördük. Pelte bizim yöremizin tatlısı. Biz de bu tatlıyı büyüklerimizden öğrendik. Çocukluğumuzdan beri yapıp yeriz. Şimdi unutulmasın diye çocuklarımıza, torunlarımıza öğretiyoruz."

Muhabir: Ayşenur Ekicioğlu