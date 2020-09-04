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Selden etkilenen Dereli'de esnafın geçici olarak taşınacağı binaların inşasına başlandı

Giresun'daki selden etkilenen Dereli ilçesinde yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkanın inşasına başlandı.

Eyüp Elevli   | 04.09.2020
Selden etkilenen Dereli'de esnafın geçici olarak taşınacağı binaların inşasına başlandı Fotoğraf: Atakan Çıtlak / AA

Giresun

Kent merkezi ile Dereli, Doğankent, Tirebolu, Espiye, Güce, Görele ve Yağlıdere ilçelerinde 22 Ağustos'ta yaşanan aşırı yağışın ardından sel ve heyelanlar meydana geldi.

Sel afetinin en fazla etkilediği Dereli ilçe merkezi, kaplanan çamur, taş ve topraktan ekiplerin çalışmasıyla temizlendi.

Altyapı çalışmalarının yanı sıra yıkım kararı alınan binaların yıkımı iş makineleriyle sürdürülüyor.

Geçici 120 dükkanın yapımına başlandı

İlçe merkezinde selin izlerinin silinmesi ve hayatın normale dönmesi için yoğun çaba sarf ediliyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında, yıkım kararı alınan binalardaki esnafın geçici olarak taşınacağı 120 dükkan için çalışmalar başladı.

Ekiplerce yapımı gerçekleştirilen dükkanların bir bölümünün gelecek hafta başında bitirilmesi planlanıyor.

Dükkanların yapımında ısı yalıtımlı blok bims ile alüminyum cephe doğramaları kullanılıyor.

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