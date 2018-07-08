Selçuklu mimarisinin eşsiz örneğine ziyaretçi akını

Erzurum'un simgelerinden olan Yakutiye Medresesi, hafta sonu dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

ERZURUM

Erzurum'un simgeleri ve Selçuklu mimarisinin eşsiz örnekleri arasında yer alan Yakutiye Medresesi, hafta sonu dolayısıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

Yakutiye ilçesindeki İlhanlı hükümdarı Sultan Olcayto zamanında Gazanhan ve Bolugan Hatun adına Cemaleddin Hoca Yakut Gazani tarafından 1310 yılında yaptırılan tarihi yapı, Selçuklu döneminin geleneksel mimari tarzını yansıtmanın yanı sıra dört eyvanlı kapalı avlulu medreseler grubunda yer alıyor.

Ön cephesindeki bitkisel ve geometrik motifler ve sembolik tasvirler kullanılarak denge ve simetriye önem verilen Yakutiye Medresesi'nin kapı ve minarelerinde yer alan çini süslemeler de eşsiz değere sahip.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve bünyesinde Türk İslam Müzesi'ni de barındıran medrese, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor.

Denizli'den gelen tur kafilesinin rehberi Mehmet Doğan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erzurum'da çok sayıda tarihi yapı olduğunu söyledi.

"Taş işçiliğinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor"

Yakutiye Medresesi'nin dönemin parlayan bir üniversitesi olduğunu aktaran Öz, şöyle devam etti:

"Medresenin taç kapısındaki hayat ağacı, pars hayvanı ve üst taraftaki tek başlı kartal motifleri insanı en çok etkileyen sanat yönleridir. Bu, yapıdaki taş işçiliğinin ne kadar güzel olduğunu gösteriyor. Medresede mitoloji ve kültür zenginliği var. Medresenin en dikkat çekici tarafı minaresidir. Eser yakın zamana kadar restorasyon nedeniyle kapalıydı. Medrese yakın zamana kadar uğrak noktamız değildi. Restorasyonu tamamlanan müzeyi gezi programımıza dahil ettik."

Ordu'dan gelen Sedat Efe ise Erzurum'un havasının güzel olduğunu belirterek "Daha önce Erzurum'a gelmediğim için kenti merak ediyordum. Kentte çok fazla tarihi yapı var. Çifte Minareli Medrese ve Yakutiye Medresesi'ni gezip gördük. Buradaki müzede sergilenen eserler çok ilginç ve daha önceden görmediğim birçok şey var. Merakla gezip inceliyoruz." ifadesini kullandı.

Muhabir: Fırat Özdemir