Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı
Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından, yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipine ilişkin videolu paylaşımda bulundu
İstanbul
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
Bayraktar, "#BirlikteBaşaracağız" ve "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... Biosys Biyomedikal (@biyovent) tasarladı, Arçelik (@arcelik) üretti, ASELASAN (@aselsan) ve Baykar Savunma (@baykar_savunma) mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla.." ifadelerini kullandı.
Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi...@biyovent tasarladı, @arcelik üretti, @aselsan ve @baykar_savunma mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla...#BirlikteBaşaracağız #MilliTeknolojiHamlesi 🇹🇷 pic.twitter.com/bGPHpxaIIX— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 30, 2020
Öte yandan Selçuk Bayraktar, 22 Mart'taki videolu paylaşımında, "Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.