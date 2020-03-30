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Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı

Baykar Teknik Müdürü Bayraktar, Twitter hesabından, yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipine ilişkin videolu paylaşımda bulundu

Abdulselam Durdak   | 30.03.2020
Selçuk Bayraktar'dan yerli solunum cihazı paylaşımı

İstanbul

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından, yerli solunum cihazının seri üretim ilk deneme prototipine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "#BirlikteBaşaracağız" ve "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketleriyle yaptığı paylaşımda, "Yerli solumun cihazımızın seri üretim ilk deneme prototipi... Biosys Biyomedikal (@biyovent) tasarladı, Arçelik (@arcelik) üretti, ASELASAN (@aselsan) ve Baykar Savunma (@baykar_savunma) mühendislerinin teknik destek ve katkılarıyla.." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Selçuk Bayraktar, 22 Mart'taki videolu paylaşımında, "Yerli medikal solunum cihazı üretimini desteklediklerini belirterek, "Baykar olarak, Biosys firmasına hızlı üretim için destek olmaya ve 250 cihaz siparişi vermeye karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

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