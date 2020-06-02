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Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı

Siirt'te askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Burak Aydoğan'ın, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un kuzeni olduğu öğrenildi.

Fahri Kubilay   | 02.06.2020
Şehit Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın Konya'daki baba evine Türk bayrağı asıldı Fotoğraf: Fahri Kubilay/AA

Konya

Siirt'in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Burak Aydoğan'ın, Konya'nın Seydişehir ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Seydişehir Kaymakamı Aydın Erdoğan ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Salih Yahya Koca, şehidin Stat Mahallesi'ndeki kardeşi ile yakınlarına şehadet haberini verdi.

Şehidin Tekirdağ'da olan anne ile babasının da acı haberi aldıktan sonra Seydişehir'e gelmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Şehit Burak Aydoğan'ın baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Bekar olduğu öğrenilen şehit Burak Aydoğan'ın, İstanbul Beşiktaş'taki Vodafone Park yakınında 10 Aralık 2016'da düzenlenen terör saldırısında şehit olan polis memuru Emre Horoz'un kuzeni olduğu öğrenildi.

Öte yandan askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan diğer asker astsubay Celal Özcan'ın da Konyalı olduğu, ancak ailesinin Antalya'da yaşadığı öğrenildi.

Yetkililer, ilçeye bağlı Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan Özcan'ın dedesinin de evine giderek başsağlığı diledi.

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