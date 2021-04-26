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Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın (26) cenazesi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 26.04.2021
Şehit Uzman Çavuş Aygün Çakar son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Fatih Mehmet Kürkçü / AA

Samsun

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Vezirköprü ilçesindeki gasilhaneden alınarak cenaze nakil aracıyla Darıçayalanı Mahallesi'ne götürüldü.

Burada baba ocağında helallik alınmasının ardından şehidin naaşı Darıçayalanı İlkokulu bahçesine getirildi.

Bekar olan şehit Çakar, Samsun Müftüsü Seyfullah Çakır tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki kabristanlıkta toprağa verildi.

Törene katılan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, baba Ahmet Çakar'a başsağlığı diledi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ağabeyinin kıyafetleriyle törene katılan ve gözyaşı döken Şaban Çakar'ı teselli etmeye çalıştı.

Şehidin halası Fatma Çakar da yeğeninin kıyafetiyle katıldığı törende gözyaşı döktü.

Törene, şehidin babası Ahmet Çakar, annesi Melek Şahanoğlu, kardeşleri Metin, Şaban Çakar ile ablası Meryem Durmaz'ın yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ve vatandaşlar katıldı.


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