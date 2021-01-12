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Savunma sanayi projelerini yabancı firmalara aktaranlara operasyon: 6 gözaltı

Savunma Sanayii Başkanlığı projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları tespit edilen biri eski kurum çalışanı 6 kişi gözaltına alındı.

Tanju Özkaya   | 12.01.2021
Savunma sanayi projelerini yabancı firmalara aktaranlara operasyon: 6 gözaltı

Ankara

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) projelerini yabancı firma yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri belirlenen biri eski kurum çalışanı 6 şüpheli yakalandı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce, savunma sanayi sektöründe yasa dışı ilişkilere bulaştıkları tespit edilen bir gruba operasyon yapıldığı belirtildi.

MİT tarafından savunma sanayine yönelik yürütülen koruyucu ve önleyici istihbarat operasyonları kapsamında rüşvet karşılığında ihaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "MİT ve Ankara İI Emniyet Müdürlüğünün koordineli halde 1 yıldır sürdürdükleri çalışmayla SSB görevlilerinin yürütülen ihale, proje, tedarik ve maliyet/fiyatlama bilgilerini savunma sektöründe faaliyet gösteren 'yabancı firma temsilciliği yapan şirket' yetkililerine aktardıkları, bunun karşılığında maddi teminat temin ettikleri tespit edildi. Şirket yetkilerinin ise söz konusu bilgileri, temsilciğini yaptıkları firmalarla paylaştıkları, ihale ve projelerde avantaj sağladıkları belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine SSB ile koordineli yürütülen operasyonda, kurum çalışanları ile çıkar ilişkisinde bulundukları şirket temsilcilerinden oluşan 6 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, şüphelilerden birinin eski proje müdürü olduğu aktarıldı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerinde yapılan aramada, yüksek miktarda döviz ele geçirildiği bildirilen açıklamada, ayrıca zanlıların dijital materyallerine el konulduğu ifade edildi.


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