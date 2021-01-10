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Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Eşber Ayaydın,Mehmet Fatih Aslan   | 10.01.2021
Şanlıurfa'da lojistik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Eşber Ayaydın/AA

Şanlıurfa

Harran Üniversitesi Osmanbey Yerleşkesi'nde bulunan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait lojistik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


İhbar üzerine olay yerine gelen 20 itfaiye aracı, 5 TOMA ile Tarım ve Orman Bakanlığına ait arazözler alevlere müdahale etti. Yangın nedeniyle Gaziantep ve Mardin'den de takviye ekipler istendi.

Kısa sürede büyüyen depodaki yangın nedeniyle zaman zaman patlama sesleri duyuldu. 

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik, Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren, olay yerine gelerek çalışmaları takip etti, yetkililerden bilgi aldı. 

"Herhangi bir can kaybı yok"

Vali Erin, gazetecilere, yangının Gençlik ve Spor Bakanlığına ait lojistik deposunda başladığını ve sebebinin henüz belirlenemediğini söyledi.

İtfaiye ve TOMA araçlarının yangına hemen müdahale ettiğini belirten Erin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir can kaybı yok. İçeride sadece Şanlıurfa'nın değil, bölgedeki illerin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir sürü malzeme vardı, 7-8 milyon lira civarında bir malzeme olduğunu söyleyebiliriz. Her ihtimale karşı bütün ilçelerimizden ve komşu illerden de itfaiye desteği talep edildi."

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor. 

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