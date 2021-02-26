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Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den, PKK/YPG saldırısında 2 sivilin öldüğü Rasulayn'da inceleme

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, PKK/YPG'li teröristlerin bombalı saldırısında 2 sivilin hayatını kaybettiği Suriye'nin Rasulayn ilçesinde incelemede bulundu.

Mehmet Fatih Aslan   | 26.02.2021
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'den, PKK/YPG saldırısında 2 sivilin öldüğü Rasulayn'da inceleme

Şanlıurfa

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, dün tavuk pazarında PKK/YPG tarafından el yapımı patlayıcı yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu 2 sivilin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle ilçeye giden Vali Erin, Rasulayn Müşterek Karargah Komutanlığını ziyaret etti.

Burada olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Erin, askeri yetkililerden saldırıya ilişkin bilgi aldı, tedbirler hakkında değerlendirmede bulundu.

Vali Erin, daha sonra Suriye Milli Ordusu askerlerini de ziyaret etti.

Ziyaretlerde, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Rasulayn Mahalli Meclis Başkanı Meri El Yusuf da bulundu.

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