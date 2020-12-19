SANKO Üniversitesi Hastanesi: 51 personelimiz yangından etkilenmiştir, 10'u oksijen tedavisi görmektedir
SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesi, yoğun bakım ünitesindeki yangında hastaları çıkarmak için çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerinden 51'inin yangından etkilendiğini, 10'unun oksijen tedavisi gördüğünü bildirdi.
Gaziantep
SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinden yapılan açıklamada, personelin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Vefat eden hastalarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir. Yangını kontrol altına almak ve hastaları yoğun bakım ünitesinden çıkarmak için cansiperane çalışan doktor, sağlık personeli ve güvenlik görevlilerimizden 51'i yangından etkilenmiştir. Personelimizden 10'u oksijen tedavisi görmektedir. Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.