Euro
6.59
Dolar
5.92
BIST 100
110,991.10
Altın
1,476.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kuala Lumpur Zirvesi - “Milli Egemenliğin Kazanılmasında Kalkınmanın Rolü” oturumu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya’da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü
logo
Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 8 müfettiş yardımcısı istihdam edilecek.

Dilara Zengin   | 19.12.2019
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Ankara

Bakanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında görevlendirilmek üzere 8 müfettiş yardımcısı alımı için yazılı ve sözlü sınav yapılacak. 

Sınav başvuruları, 14 Ocak 2020 saat 00.00'a kadar "sinavbasvuru.sanayi.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek. Giriş sınavına kabul edileceklerin listesi "http://teftissinav.sanayi.gov.tr" sayfasında 17 Ocak 2020'de duyurulacak.

Yazılı sınav 8 Şubat 2020 Cumartesi günü Ankara'da gerçekleştirilecek.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Afganistan Belgeleri': 48 yıl sonra yeni 'Pentagon Belgeleri' mi?
Kuala Lumpur Zirvesi ve İslam dünyasında yeni çözüm arayışları
Bir Donald Trump hikayesi: Azil sürecinin gölgesi altında hâlâ 2020'nin favorisi
İskoçya'dan yeniden bağımsızlık sesleri yükseliyor
Netanyahu’nun siyasi geleceği sona yaklaşıyor

Benzer haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına müfettiş yardımcısı alınacak

Kurusıkı silahlar anlık takip edilecek

Anayasa Mahkemesi üç siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulunacak

Tapu işlemi yapmada yeni kolaylık

Tapu işlemi yapmada yeni kolaylık
'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor

'Deneyap Teknoloji Atölyeleri' Türkiye'nin dört bir yanına yayılıyor
Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu

Gemi ve deniz teknolojilerine yönelik DENİZ-TEK kuruldu