Euro
6.53
Dolar
5.86
BIST 100
121,281.70
Altın
1,555.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısının açılışında konuşuyor
logo
Türkiye

Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Recep Bilek   | 17.01.2020
Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun

Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık mevkisindeki plastik ve köpük fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

                   

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerce yürütülen çalışma sonucu yangın kontrol altına alındı. 

Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. ( Recep Bilek - Anadolu Ajansı )


Yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar oluştu, işçiler büyük üzüntü yaşadı.

Fabrikada çalışan bir işçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, çalışırken bir anda alevler çıktığını gördüğünü belirterek, hemen itfaiyeye haber verdiklerini, yangının çıkış nedenini bilmediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Samsun'da plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Müzik tutkuları 40 gence orkestra kurdurdu

Avustralya'daki yangınlar 'hava sıcaklığını düşürebilir'

Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Sultangazi'de işçi konteynerinde çıkan yangında 1 kişi öldü
Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak

Avustralya'daki yangınların dumanları Dünya'nın etrafında en az bir tur atacak
Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Niğde'de iki katlı evde çıkan yangında 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı