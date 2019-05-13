Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.87
Dolar
6.10
BIST 100
86,134.04
Altın
1,298.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

Samsun'da kaybolan Ecrin'i arama çalışmaları 7 gündür sürüyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için yedinci günde de çalışmalar sürüyor.

Mustafa Çavuş   | 13.05.2019
Samsun'da kaybolan Ecrin'i arama çalışmaları 7 gündür sürüyor

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan kız çocuğunun bulunması için yürütülen arama çalışmalarından altı gündür sonuç alınamadı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın bulunması için arama çalışmalarına yedinci günde yeniden başlandı.

Vezirköprü Kaymakamlığında yapılan değerlendirme toplantısının ardından minik Ecrin'i arama çalışmaları Altınkaya Barajı'nda yoğunlaştırıldı. Baraj sularında geniş bir alanın taranacağı belirtildi.

Arama çalışmalarına Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği Kurbağa Adamlar, AFAD ve jandarma ekipleri katıldı.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynarken 7 Mayıs'ta öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük kız ekipler tarafından dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ramstein Üssü: Almanya'daki tartışılan 'Küçük Amerika'
GÖRÜŞ - CENTCOM'un Suriye'de teröre zemin hazırlayan politikaları
Küresel ekonomi politik ve Doğu Akdeniz’de enerji düğümü
Doğu Akdeniz enerji denklemi
Hindistan seçimlerinde sona doğru

Benzer haberler

Turkish Airlines Challenge’da İskoçyalı Syme şampiyon oldu

Turkish Airlines Challenge’da İskoçyalı Syme şampiyon oldu

19 günde 1919 kilometre pedal çevirecekler

Nebiyan Dağı'nın taşından dekoratif ürünler üretiyorlar

Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır

Samsun 19 Mayıs 1919'un 100. yılına hazır
Evdeki özel bölümden kaçmaya çalışırken yakalandı

Evdeki özel bölümden kaçmaya çalışırken yakalandı