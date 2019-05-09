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Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

İlyas Gün,İrfan Ağca   | 09.05.2019
Kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin'i arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Samsun

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde önceki gün kaybolan 1,5 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmaları sürüyor.

Alınan bilgiye göre, Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken kaybolan minik Ecrin'i arama çalışmalarına üçüncü günde yeniden başlandı.

Bölgede etkili olan sağanak ve havanın kararması nedeniyle dün akşam ara verilen arama çalışmaları yeniden başlarken, minik kız, kaybolduğu bölgeye yakın ormanlık alanda köylülerin de yardımı ile aranıyor.

Çalışmalara, Ladik Asayiş Komando Birliğinden 2 tim, İl Jandarma Komutanlığı ve Vezirköprü Jandarma Komutanlığı ekipleri ile AFAD ekipleri katılıyor. AFAD ekipleri arama çalışmalarında iz takip köpeği ile kadavra arama köpeği kullanıyor.

Alancık Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oyun oynarken önceki gün öğle saatlerinde kaybolan 1,5 yaşınki Ecrin Kurnaz'ı aile üyeleri ile mahalle sakinleri aramış, sonuç alınamayınca olay jandarmaya bildirilmişti. Küçük çocuğun bulunması için jandarma, AFAD ve vatandaşların katılımıyla etkili olan sağanağa rağmen küçük kız dün de aranmış ancak bir ize ulaşılamamıştı.

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