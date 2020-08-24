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Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanındaki çim sahaya indi

Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı, Çarşamba Havalimanı'ndaki çim sahaya gövde üzerine iniş yaptı.

Fatih Mehmet Kürkçü   | 24.08.2020
Samsun'da iniş takımları açılmayan eğitim uçağı havalimanındaki çim sahaya indi

Samsun

Konya'dan hareket eden pilot Mesut Göçer, "TC-UTB" tescilli, "VI 3" tipi tek motorlu eğitim uçağıyla Samsun Çarşamba Havalimanı'na inmek için kuleden izin aldı.

Alçaldığı sırada uçağın iniş takımlarının açılmaması nedeniyle Göçer, pisti pas geçerek yeniden yükseldi.

Arızanın sürmesi üzerine kuleyle irtibat kuran pilot, pistin hava trafiğine kapanmaması için kenarda bulunan ve planör uçaklar tarafından kullanılan çim alana yönlendirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmelerine (DHMİ) ait itfaiye ve kurtarma ekibi de alanda hazır bekletildi. Alçalarak iniş yapan eğitim uçağı, çim alanda sürüklenerek durdu.

İniş sırasında pilot Mesut Göçer ve yanındaki Süleyman D. yara almadan kurtuldu, uçakta hasar oluştu.


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