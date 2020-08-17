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Türkiye

Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' çağrısı

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çocuklar ve gençlerin salgılana karşı başarı için elinden geleni yaptığını belirterek "Kurallara uyulsun, okullara dönülsün" paylaşımında bulundu.

Sefa Şahin   | 17.08.2020
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurallara uyulsun, okullara dönülsün' çağrısı

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çocuklar ve gençler, okulları, büyükleri ve salgına karşı başarı için elinden geleni yapıyor. Kurallara uyulmazsa hayatın nasıl aksadığının en büyük tanığı şu anda onlar. 83 milyon yeniden birleşelim, savaşa kaldığımız yerden devam edelim. Büyük küçük riski azaltalım. Var mısınız?"

Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Kurallara uyulsun. Okullara dönülsün." ifadesi kullanıldı.

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