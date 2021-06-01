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Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Ahmet Sertan Usul   | 01.06.2021
Sağlık Bakanı Koca'dan hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor Ertan İskender'e ziyaret

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İskender'in durumunun her gün iyiye gittiğini belirtti.

Bakan Koca, "Saldırıların son bulması için takibimiz sonuç alana kadar devam edecek. Sağlık çalışanlarını korumak hepimizin sorumluluğu." ifadelerini kullandı.

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